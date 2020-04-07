Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 144 kişiye para cezası - Son Dakika

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80'i 20 yaşın altında 144 kişiye para cezası uygulandı.

Manisa Valiliği, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve sosyal yardımlarla ilgili bazı bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Buna göre, genel tedbir kararlarına aykırılık nedeniyle 62 iş yeri ve 281 kişi hakkında işlem yapıldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 80'i 20 yaşın altında 144 kişiye de 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Manisa kent girişinde durdurulan 3 bin 34 araçtaki 5 bin 312 kişi, büyükşehirlere giriş yasağı nedeniyle geri çevrildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerinde de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 17 bin 567 Manisalının talebi karşılandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında ise ihtiyaç sahibi 34 bin 413 vatandaşın evine bin liralık nakdi yardım ulaştırıldı.