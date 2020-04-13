Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 575 kişiye para cezası - Son Dakika

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 248'i 20 yaşın altında 575 kişiye para cezası uygulandı.

Manisa Valiliği, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve sosyal yardımlarla ilgili bugüne kadarki bazı verileri basın mensuplarıyla paylaştı.



Buna göre, 13 Nisan itibarıyla genel tedbir kararlarına aykırılık nedeniyle toplamda 86 iş yeri ve 679 kişi hakkında işlem yapıldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 248'i 20 yaşın altında 575 kişiye de 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.



Manisa kent girişinde durdurulan 6 bin 128 araçtaki 10 bin 243 kişi, büyükşehirlere giriş yasağı nedeniyle geri çevrildi.



Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 25 bin 231 Manisalının talebi karşılandı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında ise ihtiyaç sahibi 37 bin 402 vatandaşın evine bin liralık nakdi yardım ulaştırıldı.

Şehirler arası seyahat izni talep eden 4 bin 224 kişiden 2 bin 864'ünün talebi karşılandı.