Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye ceza - Son Dakika

Manisa Valiliği 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye 572 bin 852 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa'da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye cezai işlem uygulandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "09-10 Mayıs 2020 tarihlerinde İlimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde; yasağı ihlal ettiği tespit edilen 443 şahsa toplam 572 bin 852 TL cezai işlem uygulanmıştır." - MANİSA