Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi motosiklet kundakladı - Son Dakika

Polis , kentteki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikleti kundaklayan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlılar kaçarken motosiklet alev kaldı. Mahalle sakinlerinin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topçuasım Mahallesindeki Karaköy Pazaryeri yakınında park halindeki Cihan Alkıran'a ait 45 AAG 718 plakalı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı.

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