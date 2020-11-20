Manisa'da sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Manisa Valiliği sokağa çıkma kısıtlamasını bu geceden itibaren başlatma kararı aldı. Türkiye'de ilk sokağa çıkma yasağının başlayacağı Manisa'da yasak bu gece yarısı başlayacak.

Tüm ülke genelinde hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Türkiye'de ilk olarak Manisa'da uygulanacak. Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince Manisa'da sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da başlayıp sabah saat 10.00'da kadar devam edecek.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi: "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 00.00'dan saat 10.00'a kadar, 21 Kasım Cumartesi günü 20.00'dan 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'dan 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir." - MANİSA