Son Dakika › Güncel › Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı
18 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Manisa'da polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden S.C'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan S.C'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:42 Kaynak: AA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın