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Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı - Son Dakika

Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı

27.12.2021 10:49
Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan ve yüzüne 60'a yakın dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek, 36 günlük tedavisinin ardından okuluna kavuştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan ve yüzüne 60'a yakın dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek, 36 günlük tedavisinin ardından okuluna kavuştu.

Tedavisi sürecinde derslerini öğretmeninin evine gönderdiği ödevlerden takip eden 3. sınıf öğrencisi Mert Dilek, bu sabah Cumhuriyet İlkokulundaki sınıfına gitti.

Mert Dilek'e, annesi Meral ve babası Vural Dilek eşlik etti.

Mert Dilek, AA muhabirine, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydeden Dilek, "Aslında 1 ay daha raporum vardı ama sabredemedim. Bu pazartesi başlayayım dedim." diye konuştu.

Anne Meral Dilek de oldukça zor bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Tedavinin devam ettiğini aktaran Meral Dilek, "Mert, çok heyecanlı, çok mutlu oldu. Biraz derslerden geri kaldı ama inşallah kısa sürede geri toparlarız. Allah kimseye göstermesin gerçekten çok zor." dedi.

Sokak köpekleriyle ilgili bir an önce tedbir alınmasını istediklerini dile getiren Dilek, şunları söyledi:

"Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Allah çocuğumu bana bağışladığı için şükrediyorum. Şimdi yine gündemde haberlerde izliyoruz. Rabbim onlara da çocuklarını bağışlasın. Çekmeyen bu acıyı anlamaz çünkü."

Baba Vural Dilek de Mert'in şu an iyi olduğunu belirterek, "Hukuki süreci şu an avukatımız takip ediyor. Sorumlulardan şikayetçiyiz, dava açılmasını bekliyoruz. Çocuğumuz okuluna başladı Allah'a şükür, bizim için önemli olan buydu." dedi.

Olay

Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mert Dilek, 21 Kasım'da evinin önünde bir sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Köpek, çevredekilerce uzaklaştırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Mert Dilek'in yüzüne ısırıklar nedeniyle yaklaşık 60 dikiş atılmıştı.

Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı
Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı
Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı
Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı

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Cumhuriyet, Yunusemre, Manisa, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk okuluna başladı - Son Dakika
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