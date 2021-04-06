Manisa'da sokak ortasında tüfekle öldürülen kadının cinayet zanlısı, duruşmada aileye başsağlığı diledi - Son Dakika

Manisa'da sokak ortasında tüfekle öldürülen kadının cinayet zanlısı, duruşmada aileye başsağlığı diledi

06.04.2021 13:57
Manisa'da sokak ortasında tüfekle öldürülen kadının cinayet zanlısı, duruşmada aileye başsağlığı diledi, System.String[]

Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına devam edildi.

Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya maktul Gülnur Kocabaş'ın ailesi, taraf avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmaya "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yusuf Akbulut, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Gülnur Kocabaş'ın ablası Neşe Kocabaş, sanığın kardeşine yönelik çok sayıda tehdit ve hakaretine şahit olduğunu, olay gününe kadar olan bir aylık dönemde sanığın baskılarının arttığını, bu nedenle kardeşinin işe gideceği servis durağına yalnız yürümediğini ifade etti.

Maktulün mesai arkadaşı Arzu Koçanoğlu da sanığın Gülnur Kocabaş'ı sürekli takip ve tehdit ettiğini bu nedenle iş yerinde yalnız bırakmadıklarını, molalara ve yemek aralarına birlikte gittiklerini söyledi.

Duruşmada söz alan diğer mesai arkadaşı Merve Çandır da sanığın tehditlerine tanıklık ettiğini kaydetti.

Maktulün komşusu Uğur Akgün ise cinayetten yaklaşık bir ay önce sanığın otomobille apartmanlarının önünden defalarca geçerek bağırdığını, olay günü de silah seslerini duyduğunu ancak herhangi bir tartışma ya da kadın çığlığı duymadığını dile getirdi.

Sanığın olayda kullandığı otomobilin sahibi İsmail Kaya ise Yusuf Akbulut'un eniştesi olduğunu belirterek, sanığın arkadaşlarıyla dolaşacağını söyleyerek bir gece önce otomobilini istediğini anlattı.

Kaya, "Aracı sık sık alır, ihtiyacı olduğunda gezer bazen işe giderdi. Arabanın bagajında tüfek yoktu. Silahı kimden aldığını bilmiyorum. Bana Gülnur'u öldüreceğine dair bir şey söylemedi." ifadesini kullandı.

Sanık Yusuf Akbulut da ifadesinde "Olaydan ötürü pişmanım, keşke ölmeseydi, başınız sağ olsun." dedi.

Mahkeme başkanı, duruşmanın 27 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından "baş sağlığına" tepki

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Eyüp Kocabaş, kızını kaybetmenin acısını hala yaşadığını belirterek, "Sanık bütün savunmasını indirim almak üzerine yapıyor. Planladığı, her haliyle, mesajıyla belli olduğu halde baş sağlığı dileyebilecek kadar kendini küçültmüştür. Sırf indirim alabilmek için arkasından duacıyım diyebilmektedir." diye konuştu.

Kardeşi Neşe Kocabaş da sanığın ablasına iftira attığını öne sürerek, "Kardeşimin yanında olan bendim, neler çektiğimi ben biliyorum. Hele son gün engel olamadığım için ben kendimi suçluyorum. Uyanamadım, uyansam belki böyle olmazdı" dedi.

Olay

Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde 28 Mayıs 2020'de evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur Kocabaş (22), yolda pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ölmüştü. Zanlı Yusuf Akbulut (27) pompalı tüfekle polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Yusuf Akbulut, Kocabaş, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sokak ortasında tüfekle öldürülen kadının cinayet zanlısı, duruşmada aileye başsağlığı diledi - Son Dakika


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