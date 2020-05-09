Manisa'da sokaklar ve caddeler kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü - Son Dakika

MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan, sessizliğe bürünen sokaklar ve yollar, insansız hava aracı drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın uygulandığı ilk günde, Manisalıların evlerinde kaldığı görüldü. Kentteki sokak ve caddeler boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Manisa- İstanbul yolundaki Gediz Kavşağı yakınlarında bulunan uygulama noktasında şehre giriş çıkış yapan araçları durduran polis ekipleri, vatandaşlara gerekçelerini sordu ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yazdı. İlçe merkezindeki boş cadde ve sokaklar, drone ile görüntülendi. İş yerlerinin kapandığı kentte, polis ve bekçiler sokaklarda devriye gezerek kontroller yaptı.