Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

27.05.2021 16:30
Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına devam edildi.

Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul Gülnur Kocabaş'ın ailesi, taraf avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

"Planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yusuf Akbulut, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin daha detaylı incelenmesi ve bazı tanıkların zorla getirilerek dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Eyüp Kocabaş, sanığın ceza indirimi almak için kızına iftira attığını öne sürdü.

Adaletin er ya da geç tecelli etmesini istediğini dile getiren Kocabaş, "Duruşmaların gecikmesi mühim değil ama yeter ki hak ettiği cezayı alsın. Bizim tek talebimiz bu. Neticede bu dağda işlenmiş bir cinayet değil, sokak ortasında işlenmiş bir cinayet. Kamera görüntüleri var. Sıradan bir öldürme değil. Üstüne basa basa söylüyorum bu bir infazdır." dedi.

Zanlı Yusuf Akbulut'un kızını 10 saniye içinde 3 el ateş ederek öldürdüğünü belirten Kocabaş, "Zanlı ceza indirimi alabilmek için Gülnur'un kendisini aldattığını, öldürmeden önce sokak ortasında tartıştıklarını söylüyor. Ancak bunlar gerçek değil." diye konuştu.

Eyüp Kocabaş, zanlının cinayetten önce sosyal medya hesabından durum paylaşımı yaptığını, 24 saat geçtiği için silinen paylaşımda "Herkes yaptığının bedelini öder, siz siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

Paylaşımın bir yakını tarafından ekran fotoğrafı olarak kaydedildiğini ileri süren Kocabaş, bu delili mahkemeye sunacağını söyledi.

Olay

Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde 28 Mayıs 2020'de evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur Kocabaş (22), yolda pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ölmüştü. Pompalı tüfekle polise teslim olan Yusuf Akbulut (27) tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yusuf Akbulut, Kocabaş, Manisa, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Son Dakika Haberleri
16:54 Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
16:23 Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti
16:21 Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi
16:21 Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
16:17 Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı
16:12 Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu
16:01 Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı         
16:55
İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü         
16:49
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu         
16:21
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
15:49
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 17:00:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement