Manisa'da sondaj ekipmanlarını çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da sondaj ekipmanlarını çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

02.04.2022 20:57
Manisa'da sondaj ekipmanlarını çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sondaj kuyularının dinamo, kablo ve elektrik panosu gibi ekipmanlarını çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sondaj kuyularının dinamo, kablo ve elektrik panosu gibi ekipmanlarını çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kasaplı Mahallesi Çay mevkisindeki sondaj kuyusundaki dinamoların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alhan Mahallesi'ndeki bir sondajdan hırsızlığın da aynı şüpheliler tarafından yapıldığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.Ü (46), İ.F (43) ve B.A (41) tutuklandı.

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Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı

Jandarma, Alaşehir, Manisa, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sondaj ekipmanlarını çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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