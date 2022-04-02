Manisa'da sondaj ekipmanlarını çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sondaj kuyularının dinamo, kablo ve elektrik panosu gibi ekipmanlarını çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kasaplı Mahallesi Çay mevkisindeki sondaj kuyusundaki dinamoların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alhan Mahallesi'ndeki bir sondajdan hırsızlığın da aynı şüpheliler tarafından yapıldığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.Ü (46), İ.F (43) ve B.A (41) tutuklandı.