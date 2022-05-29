Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı

29.05.2022 16:19
Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesindeki sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ekiplerince analiz edileceğini bildirdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesindeki sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ekiplerince analiz edileceğini bildirdi.

Yağbasan Mahallesi'nde M.Y'ye ait zeytin bahçesinde dün akşam çıkan küçük çaplı yangına, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangının su için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

Manisa Valisi Karadeniz, AA muhabirine, görgü tanıklarının sondaj kuyusundan çıkan sıvının petrol gibi koktuğu ve yanıcı olduğu iddialarının bulunduğunu belirterek, yarın bölgede Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından inceleme yapılacağını, sıvının analiz edileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


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