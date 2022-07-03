Manisa'da sönen ocaktan yayılan doğalgazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ocağın sönmesi sonucu yayılan doğalgazdan etkilenen kadın tedavi altına alındı.
Topçu Asım Mahallesi 3501 Sokak üzerinde ikamet eden C.A'nın (24) fenalaştığı ihbarı üzerine ambulans ekipleri, olay yerine gitti.
Doğal gaz sızıntısı tespit edilen evdeki kadın Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının yemek yaptığı sırada ocağın sönmesi sonucu mutfağa yayılan doğalgazdan etkilendiği belirtildi.
C.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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