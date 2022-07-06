Manisa'da sopa ve kazmalı yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da sopa ve kazmalı yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

06.07.2022 15:00
Manisa'da sopa ve kazmalı yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde trafikte 'yol verme' tartışması sonrası çıkan sopa ve kazmaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde trafikte 'yol verme' tartışması sonrası çıkan sopa ve kazmaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Saruhanlı'nın kırsal Kemiklidere Mahallesi'nde D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine  jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, durumu ağır olan T.B. bu hastanede yapılan ik müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Saruhanlı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da sopa ve kazmalı yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

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