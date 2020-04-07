Manisa'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza - Son Dakika

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Manisa'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza
6 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Denetimler sırasında bir iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, alkol aldıkları tespit edilen 3 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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