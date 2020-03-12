Manisa'da sosyal meydan provokatif paylaşıma gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da sosyal meydan provokatif paylaşıma gözaltı - Son Dakika

Manisa'da sosyal meydan provokatif paylaşıma gözaltı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüsle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'da sosyal meydan provokatif paylaşıma gözaltı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüsle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Salihli'de yaşayan bir kişi yüksek ateş şikayetiyle Salihli Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Şüpheli şahıs gözlem altına alınırken, hastane acil servisi ise bir süreliğine kısıtlamaya gitti. Bu haberin sosyal medya hesaplarında yer alması ilçede paniğe neden olurken, yapılan paylaşımlar hakkında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile "sosyal medya üzerinden korana virüsü ile ilgili olarak "halkta panik oluşturacak veya provoke edebilecek paylaşımlar" yaptığı iddiasıyla B.C.N.'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen B.C.N. işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin"
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:18:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da sosyal meydan provokatif paylaşıma gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]