Bayındırlık Mahallesi Spil Dağı eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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