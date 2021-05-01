Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda, aynı anda farklı noktalarda başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi'nden gelen bir vatandaş, Spil Dağı Milli Parkı girişindeki uygulama noktasında görev yapan trafik polislerine, dağ yolunda farklı noktalarda yangın başladığını söyledi.
Bölgeye giden trafik polisleri, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdikten sonra araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye başladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Aynı anda yaklaşık 10 farklı noktadan çıkan yangın, bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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