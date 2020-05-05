Manisa'da spor camiasını sevindiren atama

Manisa'da 3 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Yunus Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları kapsamında mevcut görevine asaleten atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Atama kararı kapsamında Manisa'da spor camiası tarafından yakından tanınan ve 2017 yılının Eylül ayından bu yana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Yunus Öztürk'ün de asaleten ataması gerçekleşmiş oldu. Daha önce de kuruma asaleten ataması gerçekleştirilen Öztürk, Kredi Yurtlar Kurumunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlanması sonrası yeni düzenlemeyle görevini vekaleten yürütmüştü. Manisa'da hayata geçirdiği projelerle başarılı çalışmalara imza atan Öztürk'ün görevine asaleten atanması, spor camiası tarafından da memnuniyetle karşılandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 1980 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. 2001 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Öztürk, 1989-2001 yılları arasında güreş branşında lisanslı sporculuk yaptı ve grup ve Türkiye Şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. - MANİSA