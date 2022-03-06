Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu

06.03.2022 18:25
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatepe Spor Kompleksi'nde çıkan yangın korkuttu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatepe Spor Kompleksi'nde çıkan yangın korkuttu. Güreşçilerin kaldığı katta çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tesiste hasar meydana geldi. Yangın anında içerde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Turgutlu Belediyesi Atatepe Spor Kompleksi'nin üst katında saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güreşçilerin kaldığı üst katta çıkan yangına itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler, alt kattaki spor salonu ve soyunma odalarının bulunduğu bölüme sıçramadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın anında tesiste kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Tesiste hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
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Turgutlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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