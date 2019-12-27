Manisa'da spor tesisleri 7/24 açık olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa'da spor tesisleri 7/24 açık olacak - Son Dakika Spor

Manisa'da spor tesisleri 7/24 açık olacak

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde vatandaşların spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen uygulama ile Manisa'daki spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde 7 gün 24 saat esasına göre ücretsiz hizmet verilecek.

Manisa'da spor tesisleri 7/24 açık olacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde vatandaşların spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen uygulama ile Manisa'daki spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde 7 gün 24 saat esasına göre ücretsiz hizmet verilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, her yaştan insanı sporla buluşturma hedefleri doğrultusunda 17 ilçede bulunan tüm spor tesislerini 7/24 halkın hizmetine açtıklarını söyledi.


Manisa'da sporun bir yaşam tarzı olmasını hedeflediklerini kaydeden Öztürk, "Sporun günlük yaşamımızda muhakkak bir yeri olmalı. Bedenen, zihnen ve ruhsal yönden birçok faydası olan sporu bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Şehrimizde her yaştan insanımızın spor yapması için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımız ne zaman isterse spor tesislerimizden ve gençlik merkezlerimizden faydalanma imkanı bulacak. Bundan böyle 'Vaktim yok, spor yapamıyorum' demek yok. Gündüz spor yapma imkanı bulamayanlar gece de spor yapabilecek. Bu modern tesislerimiz, sadece sporculara değil tüm halkımıza ücretsiz bir şekilde açıktır. Aynı zamanda gençlerimiz de gençlik merkezlerimize gelip ders çalışabilir ve aktivitelere katılabilirler. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'ın spora ve sporcuya verdiği önemin doğrultusunda deneyimli antrenörlerimiz, çalışanlarımızla ve tüm tesislerimizle halkımızın hizmetindeyiz" dedi.


7/24 esasına göre açık olacak spor tesisleri şöyle: "Şehzadeler ilçesi 19 Mayıs Stadyumu, 8 Eylül Futbol Sahası, Çok Amaçlı Spor Salonu, Atatürk Spor Salonu, 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Şehzadeler Gençlik merkezi. Yunusemre ilçesi Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Çok Amaçlı Spor Salonu. Ahmetli ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Akhisar ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi. Alaşehir ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Demirci ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Gölmarmara ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Gördes ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Kırkağaç ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Köprübaşı ilçesi Spor Salonu ve Futbol Sahası. Kula ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi. Salihli ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi. Sarıgöl ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası. Saruhanlı ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi. Selendi ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası. Soma ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası ve Turgutlu ilçesi Spor Salonu, Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi." - MANİSA

Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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