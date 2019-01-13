Son Dakika Haberleri: Manisa'da Su Basan Çiftlikte Mahsur Kalan 30 Koyun, Botla Kurtarıldı

Manisa'da Su Basan Çiftlikte Mahsur Kalan 30 Koyun, Botla Kurtarıldı

16 dakika önce

MANİSA'da etkili olan yağmur nedeniyle su baskını yaşanan bir çiftlikte mahsur kalan 30 koyun, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'da Su Basan Çiftlikte Mahsur Kalan 30 Koyun, Botla Kurtarıldı, System.String[]
MANİSA'da etkili olan yağmur nedeniyle su baskını yaşanan bir çiftlikte mahsur kalan 30 koyun, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı.

Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gediz Nehri'nin Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nden geçen bölümünde ve bölgede  Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı yağmur nedeniyle taştı. Taşkında  Çelebi Küme evleri mevkiinde bulunan bir çiftliği su bastı. Çiftlikte 30 koyun mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Su altında kalan bağların arasında bulunan çiftliğe iş makineleriyle ulaşamayan AFAD ekipleri, Afyonkarahisar'dan bot istedi. Saat 01.00 sıralarında Manisa'ya ulaştırılan bot, Manisa- İzmir çevreyolunun kenarından Gediz Nehri'ne salındı. Buradan dolaşılarak çiftlikte mahsur kalan koyunların yanına ulaşan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla hayvanları yoldaki traktöre taşıdı. Koyunlar traktörün römorkuna bindirilerek, güvenli bir yere götürüldü.

'BU SENE BİRAZ DAHA FAZLA OLDU'

Koyunlarının sağ salim kurtarılması nedeniyle mutlu olduğunu belirten 4 çocuk babası Şener Özkavak (55), yetkililere teşekkür ederek, "Bizim evin yakınından geçen bir dere var. O dereyle ilgili bakımları konusunda en az 5 sefer dilekçe yazdım. Ancak hiç ilgilenen olmadı. Bu dereden her yıl başımıza bir olay geliyor, ancak bu sene biraz daha fazla oldu. Hem dereden, hem Gediz Nehri'nden su geldi. Neyse ki telef olmadan hayvanlarımızı kurtardık. Emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:31 Kaynak: DHA

Polis, İtfaiye, AFAD, Manisa, Güncel
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