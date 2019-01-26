Son Dakika Haberleri: Manisa'da Su Basan Çiftlikteki 30 Hayvan Telef Oldu

Manisa'da Su Basan Çiftlikteki 30 Hayvan Telef Oldu

44 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle su basan çiftlikteki 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Manisa'da Su Basan Çiftlikteki 30 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle su basan çiftlikteki 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Caferbey Mahallesi'nde Murat Şen'e ait 400 koyunun bulunduğu çiftliği aşırı yağış dolayısıyla su bastı. Yağmur sularının 1,5 metre yükselmesi sonucu 30 koyun telef oldu.

Mağdur olduklarını belirten Şen, "Aşırı yağış nedeniyle 400 adet sönmez ırkı koyunların olduğu çiftliğimiz sular altında kaldı. Burada karayolları çalışmasında menfez var ama yetersiz gelmektedir. Belediye ve karayollarının buna bir çözüm bulması gerekir. Yetkililerin bunu duymasını istiyoruz. 30 hayvan telef oldu. Ancak su altında kalıp da ne kadar hayvan telef oldu onu bilmiyoruz. Ancak tam zararımız sular tahliye edildikten sonra ortaya çıkacak." diye konuştu.

Su arıtma tesisi zarar gördü

Öte yandan, aşırı yağıştan dolayı Kula ilçesinde bulunan su pompalama ve arıtma biriminde hasar meydana geldi.

Bebekli Mahallesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine ait (MASKİ) su pompa istasyonu ve arıtma tesisinin duvarları aşırı yağış ve sel nedeniyle yıkıldı.


MASKİ ekipleri, olay yerinde hasar tespit ve onarım çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Murat Şen, Salihli, Manisa, Güncel
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