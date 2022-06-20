Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi - Son Dakika
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Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

20.06.2022 20:08
Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde içme suyu iletim hattında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralı olarak çıkartılırken, 2 işçinin de kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde içme suyu iletim hattında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralı olarak çıkartılırken, 2 işçinin de kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ekip Kayaaltı Mahallesi'ndeki barajdan içme suyu iletim hattı için kazı çalışması başlattı.

Çalışma sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı çalışmada bir işçiyi yaralı olarak göçük altından çıkararak Gölmarmara İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Göçük altındaki 2 işçinin kurtarılması için bölgeye iş makinelerinin yanı sıra AFAD ekipleri de takviye olarak sevk edildi.

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Kaynak: AA

Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi - Son Dakika

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