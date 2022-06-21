Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi

21.06.2022 16:47
Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışmasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalarak yaşamını yitiren İdris Akova (62) ile Celal Geyik (55), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışmasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalarak yaşamını yitiren İdris Akova (62) ile Celal Geyik (55), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Göçükten yaralı kurtulan Mehmet Gezici (33) ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Gölmarmara Orman İşletme Şefliği'nin yangın göletine su sağlamak amacıyla yapılan kanalın kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kazıya destek veren köylülerden Mehmet Gezici, İdris Akova ve Celal Geyik, göçükte tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel sevk edildi.

7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUOlay yerine gelen ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmasında Mehmet Gezici yaralı halde göçükten çıkarıldı. İşçilerden 2 çocuk, 3 torun sahibi İdris Akova'nın da cansız bedenine ulaşıldı. 4 çocuk, 2 torun sahibi Celal Geyik'i ise arama çalışmaları sürdü. Geyik'in cansız bedenine yaklaşık 7 saat sonra ulaşıldı. Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılan İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akhisar ilçesinde tedavisi tamamlanan Mehmet Gezici ise taburcu oldu.İdris Akova ile Celal Geyik için Kayaaltı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler namaz öncesi evlerinin önüne götürülüp helallik alındı. Daha sonra cenazeler, Kayaaltı Mahallesi Camii'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Akova ve Geyik'in cenazeleri Kayaaltı Mezarlığı'na defnedildi.İdris Akova ve Celal Geyik'in yangın göleti çalışmalarına gönüllü destek verdikleri öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Akova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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