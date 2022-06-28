Manisa'da su kaynakları alarm veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da su kaynakları alarm veriyor

28.06.2022 20:58

Manisa'da su kaynakları alarm veriyor Son 90 yılın en kurak ilkbaharı Manisa'da da su kaynaklarını olumsuz etkiledi MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, son 90 yılın en kurak ilkbahar mevsiminde Manisa bölgesinin de su kaynaklarının olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek, "Meteoroloji...

Manisa'da su kaynakları alarm veriyor

Son 90 yılın en kurak ilkbaharı Manisa'da da su kaynaklarını olumsuz etkiledi

MANİSA - MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, son 90 yılın en kurak ilkbahar mevsiminde Manisa bölgesinin de su kaynaklarının olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 90 yılın en kurak dönemini geçirdik. Yağışlı gün sayısının azaldığı ülkemizde ve ilimizde baraj suları da tükenme noktasına geldi." dedi.

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık sorunu sonrasında son 90 yılın en yağışsız ilkbaharının geride bırakıldığı Manisa'da kuraklık, bölgenin su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü, tamamen kurudu. Ege Bölgesi'nin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri'nin debisi de kuraklığın etkisiyle azaldı. Nehir yatağında debinin azalması nedeniyle oluşan adacıklar dikkati çekti. İçme suyu ihtiyacının yeraltı kaynaklarından sağlandığı Manisa'da kuraklığın etkisiyle yeraltı kaynakları da azaldı.

Barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak küresel ısınmanın, Manisa'da da yağışların azalmasına, düzensizleşmesine ve sıcaklıkların artmasına neden olduğunu belirterek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 90 yılın en kurak dönemini geçirdik. Yağışlı gün sayısının azaldığı ülkemizde ve ilimizde baraj suları da tükenme noktasına geldi. Manisa ilimizdeki yerüstü su kaynaklarına baktığımızda doluluk oranları maalesef ki çok düşük durumda bulunuyor. Gördes Barajı yüzde 5,1, Demirköprü Barajı yüzde 6,5'lik doluluk oranı ile neredeyse kuruma noktasına geldi. Afşar Barajı yüzde 28,3, Sevişler Barajı ise yüzde 50,2 doluluk oranını ile alarm sinyalleri veriyor. Ülkemizin gıda ambarı, tarım şehri Manisa'mızda son günlerde yaşadığımız anlık yağışların su kaynaklarımıza hiç faydası yok. Bilakis sel felaketlerine neden olan bu yağışlar tarım ürünlerine de ciddi zarar veriyor" dedi.

Yeterli suya artık çok derinlerde ulaşılıyor

İl genelinde 1,5 milyon kişiye içme suyu temin etmek için 2 binden fazla sondaj açtıklarını dile getiren Aslay, "İdare olarak Manisa'mıza günlük 392 bin metreküp su veriyoruz. Sadece son 6 yılda 500'ün üzerinde yeni sondaj açtık. Bu yaz da yeni sondajlar açmaya başladık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. 15 - 20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya bugün 350 - 400 metrelerde ulaşıyoruz. Öncelikle hepimizin bilmesi gereken su kaynaklarımızın sınırsız olmadığıdır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çocuklar Fresh Parklarla serinliyor Çocuklar Fresh Parklarla serinliyor Manisalı Köylüler, Sulama Kanalına Sanayi Atığı Karıştığını İddia Etti: 'Buradan Çok Güzel Balıklar Çıkıyordu. Bir Tane Canlı Yok Şimdi' Manisalı Köylüler, Sulama Kanalına Sanayi Atığı Karıştığını İddia Etti: 'Buradan Çok Güzel Balıklar Çıkıyordu. Bir Tane Canlı Yok Şimdi'
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da su kaynakları alarm veriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 21:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da su kaynakları alarm veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement