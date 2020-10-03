Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı

Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesinde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak...

Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesinde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesi amacıyla başarılı bir operasyona imza attı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşadıkları belirlenen bir aileyi ve birlikte hareket ettiği şahısları takibe alan ekipler; şahısların yağma, tehdit, kasten yaralama ve şantaj olaylarına karıştığı ve bu olayları planlı bir şekilde emir komuta zincirine göre gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası harekete geçen ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 15 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alınırken, 7 şüpheli ifadesi alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 8 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı
Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı
Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı
Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

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