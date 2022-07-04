Manisa'da suç örgütü operasyonu: 29 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aylardır suç örgütüne yönelik süren çalışma sonunda Manisa merkez ve ilçeleri ile İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü şekilde 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten Yaralama', 'Özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme', 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanma', '6136 Sayılı yasada yazılı Silah Ticareti yapma ve silah ve benzeri aletleri bulundurma', 'Nitelikli Hırsızlık', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme ve benzeri suçları' işledikleri anlaşılan 4 şüpheli hakkında 26 Ekim 2021 tarihinde alınan iletişim tespiti, dinlemesi, kayda alınması tedbiri uygulamasıyla başlayan soruşturmanın devamında, örgütsel faaliyet içerisinde suç işledikleri anlaşılan 3 şüphelinin tedbire dahil edildiği ve toplam 7 şüpheli hakkında 21 Mart 2022 tarihinde tedbir sonlandırılarak operasyon çalışmalarına başlandığı soruşturmada bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 22 kişilik suç örgütünün ve örgütle bağlantılı olarak suç işlediği anlaşılan 29 şüphelinin 10 farklı eylemle 'Yağma ve Yağmaya teşebbüs suçu', 16 farklı eylemle Silah Ticareti ve kanuna aykırı silah bulundurma suçu, 18 farklı eylemle 'Uyuşturucu madde ticareti ve kullanma bulundurma suçu', 3 farklı eylemle kasten yaralama suçu, 1 farklı eylemle nitelikli hırsızlık suçu, haricen özel hayata karşı işlenen suçlar, mala zarar verme, silahlı tehdit ve benzeri suçlara karıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde bu sabah 06.00 saatlerinde olmak üzere Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçları ile mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adres tespitleri yapılan Manisa'nın Yunusemre ilçesi 1, Turgutlu ilçesi 17, Ahmetli ilçesi 25, Salihli ilçesi 4 ve İzmir ilinde 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonların devam edeceği soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından 29 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA