Ekipler kanalda boğulma ihbarı diye gittiler, sudan vitrin mankeni çıktı - Son Dakika
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Ekipler kanalda boğulma ihbarı diye gittiler, sudan vitrin mankeni çıktı

10.07.2023 14:30

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kanaldan çıkardıkları vitrin mankeniyle şaşkınlık yaşadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu.

Manisa'da sulama kanalında boğulma ihbarı, vitrin mankeni çıktı

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti. İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.

Manisa'da sulama kanalında boğulma ihbarı, vitrin mankeni çıktı
Kaynak: AA
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İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekipler kanalda boğulma ihbarı diye gittiler, sudan vitrin mankeni çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekipler kanalda boğulma ihbarı diye gittiler, sudan vitrin mankeni çıktı - Son Dakika
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