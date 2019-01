Manisa'da Sulama Kanalları Taştı, Evler Su Altında Kaldı

Manisa'da sulama kanalları taştı, evler su altında kaldı Dünden bu yana süren şiddetli sağanak yağış Manisa'da hayatı olumsuz etkilerken, sulama kanalları taştı, yollar göle döndü Tarım arazileri sulara gömüldüMANİSA - Manisa'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, şehir merkezinde ve bazı...

Manisa'da sulama kanalları taştı, evler su altında kaldı

Dünden bu yana süren şiddetli sağanak yağış Manisa'da hayatı olumsuz etkilerken, sulama kanalları taştı, yollar göle döndü

Tarım arazileri sulara gömüldü



MANİSA - Manisa'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, şehir merkezinde ve bazı ilçelerde DSİ sulama kanallarının taşmasına ve evlerde su baskınlarına sebep oldu.

Manisa'da iki gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz olarak etkiledi. Manisa kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde yaşanan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Aşırı yağışlar nedeniyle yollar sular altında kalırken, tarım arazileri de adeta göle döndü. Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar ve Akpınar mahallerinin içinden geçen sulama kanalının taşmasıyla birlikte park, bahçe, muhtarlık binaları, evler ile cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Su basan bazı evlerde ise eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evleri sular altında kalan vatandaşlar bir taraftan evlerindeki suları kendi yöntemleriyle tahliye etmeye çalışırken, bir taraftan da taşan sulama kanalı için önlem alınması konusunda yetkililere seslendi.

Muhtarlık binası su basan Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, özellikle sağanak yağmur zamanı mahallelerindeki sulama kanalının taşmaması için önlem alınmasını istedi. Muhtar Saknuk, "Dün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur sebebiyle mahallemiz sular altında kaldı. Birçok evimizi ve mahalle muhtarlığımızı su bastı. Mahallemizin içinden geçen DSİ sulama kanalı yıllardır sorunumuz. Birçok ilgili kuruma başvurmamıza rağmen sulama kanalıyla ilgili yaşadığımız sıkıntıya çözüm bulunamadı. Özellikle sağanak yağmurlar sebebiyle sulama kanalından taşan sular evlerimize giriyor. Dünden bu zamana kadar su basan evler için ve tıkanan kanalın açılması için DSİ ve Manisa Büyükşehir Belediyesine başvurmamıza rağmen gelen giden olmadı. Mahalle sakinlerimiz şuanda perişan durumda. Biz dağ veya kırsal köylerde yaşamıyoruz. Kentin merkezinde olan bir mahalleyiz. Ama yağmurlarda yaşadığımız su sıkıntı görülmüyor. Yetkililerden bir an önce yaşadığımız bu sıkıntıya çözüm bulsunlar. Mahallemize gelip sıkıntılarımızı görsünler. Biz o veya bu partili değiliz" dedi.

"Geçmişte yapılan bu hataların cezasını şimdi mahalle sakinleri çekiyor"

Mahallelerinin içinden geçen Kırtık Deresi'nde yıllardır önlem alınmadığı için sağanakta çok büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Nurlupınar Mahalle Muhtarı Süleyman Seven ise "Kırtık Deresi'nin konusunda yıllardır sıkıntı yaşıyoruz. En büyük sorun deredeki biriken suların DSİ kanallarına tam olarak aktarılmaması. DSİ kanallarıyla birleşmiyor. Geçmişte yapılan bu hataların cezasını şimdi mahalle sakinleri çekiyor. Özellikle derenin içerisinde biriken pislikler, yağmurla gelen taşlar suların taşmasına sebep oluyor. Biz muhtarlık olarak gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikli isteğimiz Kırtık Deresi'nin sularına boşaltabileceği kanalların açılması. Kış gelince muhtarlar olarak sabaha kadar su baskınları sebebiyle uyamıyoruz. Bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Akpınar Mahallesi sakinlerinden Davut Acar da her yıl sulama kanalının taşması sebebiyle evlerine su bastığını ve hem maddi hem de manevi zarar gördüklerini ifade ederek, "Bütün siyasetçilere sesleniyorum. Eğer onlar burada yaşasaydı, mahallemizdeki sulama kanalı konusunda bir yatırım yapmazlar mıydı? Kanalı kenti dışına taşımazlar mıydı? Logarlarımız bile taşıyor. Tüm siyasetçilerimizin yaşadığımız bu soruna karşı sesimizi duymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı ekipler su baskını yaşanan mahallelerde suyun tahliyesi ve zararların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan Manisa-Turgutlu karayolu ve yol üzerindeki zeytinlik alanlar da sular altında kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yoldaki suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, trafik ekipleri de yol güvenliği sağladı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı

Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü

Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!