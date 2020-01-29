Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu - Son Dakika

Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu

48 dakika önce

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu.

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu. Süleymanlı Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi.

Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu

Süleymanlı, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
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