Manisa'da sulu tarımla ekonomiye 336 milyon lira katkı

Manisa'da uygulanan sulu tarımla bu sezon ülke ekonomisine 336 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam eden DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'nın mümbit topraklarını da suya kavuşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışının, üretim deseninin çeşitlenmesinin yanı sıra çiftçi gelirlerine olumlu yansıdığını aktaran Aydın, bu durumun, yaşam standardını yükselttiği için göçü de önlediğine işaret etti.

Manisa'da'da 13 Ekim'de başlayan sulama sezonunu 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yatırımlarıyla Manisa'da bu sezon 390 bin 240 dekar tarım arazisi sulandı. Manisa'da uygulanan sulu tarımla bu sezon ülke ekonomisine 336 milyon lira katkı sağlandı. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."