Manisa'da sumalık üzüm sezonu erken açıldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yaşanan doğal afetler nedeniyle sumalık üzüm sezonu 15 gün erken açıldı.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bağ alanlarının hasar gördüğünü, bunun ürün kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu nedenle sumalık üzüm sezonunun 15 gün erken açıldığını aktaran Türk, "Kalitesi düşük üzümlerin ayıklanması gerekir. Ayıklanan bu üzümler yaş satmaya ve kurutmaya uygun olmayabilir." dedi.

Bölgede yaşanan doğal afetlerden ve küresel ısınmalardan dolayı rekoltenin düştüğünü belirten Türk, "Buna bağlı olarak üzüm fiyatları gerek kuru üzümde, gerek yaş üzümde gerekse çıkma üzümlerde yükselmiştir. Bu da bölge halkımız için iyi bir avantajdır." diye konuştu.

Türk, sumalık üzümlerin kilogramının ortalama 90 kuruştan satıldığını sözlerine ekledi.