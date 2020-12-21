Manisa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Manisa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
21.12.2020 16:21
Alaşehir'de jandarma ekibinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobildeki bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Alaşehir'de jandarma ekibinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobildeki bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Yeşilyurt Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, 45 KB 3300 plakalı otomobili şüpheli hareketleri üzerine durdurarak otomobildeki üç kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan üst aramasında O.A'nın (19) üzerinden uyuşturucu için kullanılan aparat ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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