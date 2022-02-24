Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan mermi ve uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri R.E. (34) idaresindeki aracı durdurup, arama yaptı. Araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ve 3 adet mermi ile 3 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet kasatura ve kını ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli R.E.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA