Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı - Son Dakika
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Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı

24.02.2022 12:30
Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan mermi ve uyuşturucu çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan mermi ve uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri R.E. (34) idaresindeki aracı durdurup, arama yaptı. Araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ve 3 adet mermi ile 3 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet kasatura ve kını ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli R.E.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı - Son Dakika
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