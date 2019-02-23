Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şüpheli Ölüm

Manisa'da Şüpheli Ölüm

49 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, silahla başlarından vurulmuş halde bulunan 2 kişiden biri öldü, tedavi altına alınan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Manisa'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, silahla başlarından vurulmuş halde bulunan 2 kişiden biri öldü, tedavi altına alınan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Seğirdim Mahallesi'nde, yol kenarındaki 10 HD 213 plakalı otomobilde başlarından vurulmuş halde iki kişi olduğu ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Hüseyin K'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Semra E. (28) ise ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Hüseyin K'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Araç ve içerisinde bulunan silahı incelemeye alan jandarma ekipleri, Hüseyin K'nin, Semra E'yi vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa
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