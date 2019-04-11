Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şüpheli Ölüm

Manisa'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, park halindeki hafif ticari araç içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Manisa'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde, park halindeki hafif ticari araç içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kula ilçesi Burçak Ovası mevkisindeki bir petrol istasyonunun çalışanları, 25 EU 438 plakalı aracın içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İstasyon çalışanları, uyandırmak istedikleri kişinin uyanmaması üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal Karamavuş'un (52) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Karamavuş'un cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamavuş'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 Kez Beyin Kanaması Geçiren Ferkan'ın Mucize Yaşamı Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu! 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şüpheli Ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]