Son Dakika Haberleri: Manisa'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da şüpheli ölüm

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Manisa'da şüpheli ölüm, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yılmazlar Mahallesi'nde yaşayan Aliye Çayırgül'den (75) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kapıyı açan ekipler yerde hareketsiz yatan Çayırgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çayırgül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Polis, Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini pompalı tüfekle vuran kocanın sözleri şoke etti! Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 06:07:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]