Manisa'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:59 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yılmazlar Mahallesi'nde yaşayan Aliye Çayırgül'den (75) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açan ekipler yerde hareketsiz yatan Çayırgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çayırgül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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