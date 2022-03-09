Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

09.03.2022 14:59
Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Turgut Özal Mahallesi 32. Sokak'ta Suriyeli Halil ailesinin oturduğu iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından sokağa çıkan ev sakinleri, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Evde oturan 38 yaşındaki Ferid Halil'in, 8 yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak 8 çocuğu, eşi, annesi ve kardeşleriyle Türkiye'ye sığındığı ve Manisa'ya yerleştiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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