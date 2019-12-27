Manisa'da sürü yönetimi kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilere yönelik yapılan ve 5 bin lira hibe destekli "sürü yönetimi elemanı" kursu yoğun ilgi görüyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile Çoban İstihdam Desteğinden yararlanmak isteyenler çiftçiler için 4 kırsal mahallede sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

İlçe Tarım Müdürü İslam Köse tarafından Kulalar, Kılavuzlar, Yarbasan ve Mahmutlar mahallelerinde yaklaşık 150 çiftçiye 104 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

Kurslara erkek çiftçilerin yanı sıra kadın çiftçiler de yoğun ilgi gösteriyor. Sürü yönetimi elemanı kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çoban İstihdam Desteği" projesinden yararlanma şartlarından birini yerine getiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Demirci ilçesinde 88 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu belirterek, "Çobanlık bölgemizin önemli ekonomik faaliyetlerinden biri. Çiftçilerimizin bu projeden yararlanmaları için 2 kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden kurslarımız yoğun ilgi görüyor." dedi.

Kursu tamamlayanlara 5 bin lira destek



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da "Kursları tamamlayarak belgesini alan ve çoban istihdam desteğinin şartlarını yerine getiren kursiyerler Tarım ve Orman Bakanlığından 5 bin lira hibe destek sağlanacak. Ayrıca bu kursiyerlere Çoban İstihdam Desteği paketinden yararlanma hakı verilecek." diye konuştu.