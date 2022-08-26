Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi - Son Dakika
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Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi

26.08.2022 15:24
Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi

Manisa'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına girecek adaylara son eğitimi, jandarma verdi.

Manisa'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına girecek adaylara son eğitimi, jandarma verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi.

Sürücü adaylarına genel trafik kuralları, sık yapılan ihlaller ve bunların ortaya çıkardığı riskler anlatıldı.

Ekip, teorik eğitimin ardından sürücü adaylarının kullandığı otomobillere binerek uygulamalı eğitim de verdi.

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Kaynak: AA

Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da sürücü adaylarına 'son dersi' jandarma ekibi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi - Son Dakika
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