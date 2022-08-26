Sürücü adaylarına genel trafik kuralları, sık yapılan ihlaller ve bunların ortaya çıkardığı riskler anlatıldı.

Kaynak: AA

Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da sürücü adaylarına 'son dersi' jandarma ekibi verdi - Son Dakika

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