Alınan bilgiye göre, Manisa Lisesinde gerçekleştirilen sınav öncesi, polis ekipleri bir sürücü adayının üst aramasında tişörtün içine gizlenmiş WiFi cihazı, kulak içi kulaklık ve mikrofon düzeneği ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

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