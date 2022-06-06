Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Lisesinde gerçekleştirilen sınav öncesi, polis ekipleri bir sürücü adayının üst aramasında tişörtün içine gizlenmiş WiFi cihazı, kulak içi kulaklık ve mikrofon düzeneği ele geçirdi.
Kopya düzeneğine el konulurken, şüpheli A.S. (28) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika