Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
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Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

06.06.2022 21:51
Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Lisesinde gerçekleştirilen sınav öncesi, polis ekipleri bir sürücü adayının üst aramasında tişörtün içine gizlenmiş WiFi cihazı, kulak içi kulaklık ve mikrofon düzeneği ele geçirdi.

Kopya düzeneğine el konulurken, şüpheli A.S. (28) gözaltına alındı.

Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

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