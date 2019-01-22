Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sürüye Saldıran Kurtlar 11 Hayvanı Telef Etti

Manisa'da Sürüye Saldıran Kurtlar 11 Hayvanı Telef Etti

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürüye saldıran 2 kurt, 11 koyunu telef etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürüye saldıran 2 kurt, 11 koyunu telef etti.

İlçede hayvancılık yapan Ümit Çınar, Sağnıç mahallesi Mennengiç mevkisindeki ormanlık alanda otlattığı koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Çınar, çoban köpeğiyle sürüyü korumaya çalıştı ancak kurtlar 5'i yeni doğum yapmış diğerleri gebe 11 koyunu parçaladı, 1 koyunu yaraladı.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok korktuğunu belirterek, "Gündüz saatinde koyunlarımı otlatıyordum. Bir anda 2 kurdun ormanın içinden sürüme doğru geldiğini gördüm. Köpeğimi yanıma çağırdım, ben de ayağa kalktım. Bir kurt üzerime doğru geldi. Öteki kurt koyunlarıma saldırdı. Çomağım ve köpeğimle kurtları zorla uzaklaştırdık." diye konuştu.

Saldırı sonrası 11 koyunun telef olduğunu kaydeden Çınar, "11 telef hayvanımdan 5 tanesi yeni doğum yapmıştı, 6 tanesi de gebeydi. Zararım çok, üzüntülüyüm. 1 hayvanımı da taşa çarptılar, ayakları felç oldu. Bundan iki yıl önce de yine kurtlar 25 hayvanımı telef etmişti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:33 Kaynak: AA

Demirci, Çınar, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer

PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:15:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sürüye Saldıran Kurtlar 11 Hayvanı Telef Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]