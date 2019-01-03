Son Dakika Haberleri: Manisa'da 'Swinger' Operasyonu: 6'sı Kadın 18 Gözaltı

Manisa'da 'Swinger' Operasyonu: 6'sı Kadın 18 Gözaltı

36 dakika önce

MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa'da 'Swinger' Operasyonu: 6'sı Kadın 18 Gözaltı, System.String[]
MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlar, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı.

Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'swinger' yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti, teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.O., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:33 Kaynak: DHA

Polis, Manisa, Güncel
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