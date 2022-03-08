Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı - Son Dakika
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Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı

08.03.2022 23:06
Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tabancasını temizleyen kişinin kazara kendisini, kızını ve yeğenini vurarak yaraladığı öne sürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tabancasını temizleyen kişinin kazara kendisini, kızını ve yeğenini vurarak yaraladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, M.K'nin (50) Yeniharmadalı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı.

Olayda M.K. elinden, kızı Z.D. (23) karın boşluğundan, yeğeni M.D. (18) bacağından yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Z.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.

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Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı - Son Dakika


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