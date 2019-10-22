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Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada

Manisa'da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada

5 dakika önce

Manisa'da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada Dövdükleri taciz şüphelisini polise teslim ettilerMANİSA - Manisa'da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.

Manisa'da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada

Dövdükleri taciz şüphelisini polise teslim ettiler

MANİSA - Manisa'da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve çevredeki vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi. Olay 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir oyun salonunda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre, salonda oyun oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğuna elle tacizde bulundu. Çocuğun şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, çocuğun taciz edildiğinin farkına vardı. İş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken, yakaladığı yabancı uyruklu şahsa, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tekme tokat saldırdı. Daha sonra bir dükkanda tuttukları şahsı, polise teslim ettiler. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna konulan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.

Olay anı kamerada

Şüpheliye atılan meydan dayağı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öte yandan iş yeri sahibi ve çocuğun ailesinin, şüpheliden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Manisa'da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada

Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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