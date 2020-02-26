Manisa'da tahliye edilen 7 katlı binayla ilgili rapor hazırlandı - Son Dakika

Manisa İnşaat Mühendisleri Odası, geçtiğimiz günlerde Şubat ayında yaşanan depremlerle taşıyıcı kolon ve kirişleri büyük hasar alan ve tahliye kararı verilen Uzun Apartmanı için rapor hazırladı. Oda Başkanı Fethi Nazım Obus, "Bina kendi kendine yıkılmaya başlamadan önce kontrollü olarak yıkılması, yıkım aşamalarında ise komşu binalarla ilgili önlemler alınması gerekmektedir" dedi.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1992 yılında yapılan ve Şubat ayındaki depremlerle hasar oluşmasının ardından tahliye kararı verilen Uzun Apartmanı ile ilgili olarak Manisa İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bir rapor hazırlandı. Oda Başkanı Fethi Nazım Obus hazırlanan raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Manisa ili Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Murat Caddesi'nde bulunan bodrum kat dahil 8 kattan oluşan ve 3 adet dükkan ile 6 adet dairenin bulunduğu Uzun Apartmanı, 25 Şubat 2020 tarihinde yıkılma riskine karşı tahliye edilmiştir. Manisa İnşaat Mühendisleri Odası'na bağlı üyelerimizden oluşan heyetin aynı gün yerinde yaptığı tespitler sonrası yapının Çeşnigir Camii tarafına bakan cephesinde zamanla meydana gelen oturmalardan dolayı binanın ön ve arka cephelerinde, iç duvarlarında derin çatlaklar meydana geldiği, yer döşemelerinde hissedilebilir derecede sehimlerin oluştuğu, kapı ve pencere doğramalarının yerlerinden çıktığı, en önemlisi ise taşıyıcı kolon ve kirişlerde çatlamaların oluşmaya başladığı gözlemlenmiştir" dedi.



Binanın yaklaşık 30 yıl önce yapıldığını belirten Obus, "Yapım zamanında kullanılan malzeme ve yapım tekniklerine göre yetersiz kaldığı, beton dayanımının düşük, demir donatılarının nervürsüz, etriye kullanımının yetersiz olduğu tahmin edildiğinden yapıdaki birçok taşıyıcı elemanın da ciddi zarar görmeye başlamasından dolayı hem yapının hem de bulunduğu zeminin güçlendirilerek kullanılmaya devam edilmesi sakıncalıdır ve tercih edilmemelidir. Ayrıca bina kendi kendine yıkılmaya başlamadan önce kontrollü olarak yıkılması, yıkım aşamalarında ise komşu binalarla ilgili önlemler alınması gerekmektedir. Bitişik yapılar bodrumsuz olduğu için yıkım sonrası da temel altlarının boşalmaması ve yanındaki binaların da zarar görmemesi için uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca Manisa merkezde bulunan birçok yapı gibi Uzun Apartmanı'nın da bitişik nizama sahip yanındaki yapılar ile arasında deprem derz boşluğu bırakılmamış, kat döşemelerinin farklı hizalarda imal edilmiş olması deprem sırasında oluşabilecek hasarları artıracaktır. Sonuç olarak Uzun Apartmanı'nın can kaybına neden olmadan ilgililer tarafından tahliye ettirilmesi sevindiricidir. Fakat şehrimizde benzer hasarlara sahip birçok yapı bulunmaktadır. Yıllardır her platformda söylediğimiz gibi 1. derece deprem bölgesinde bulunan ve gün aşırı kendini hissettiren deprem tehlikesine karşı şehrin tüm bileşenleri bir araya gelerek, işin uzmanı inşaat mühendisleri ile birlikte şehrin mevcut yapı stoğunu çıkarmak için biran önce çalışmalara başlamalıdır. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapılardan başlayarak mühendislik hizmeti almamış, kaçak veya projesine aykırı yapılmış yapılar hızlı yöntemlerle tespit edilmeli ve ardından deprem riski taşıyıp taşımadıkları belirlenmeli ve buna göre çalışmalara yön verilmelidir. Yeni imar çalışmalarında bitişik nizam yapılaşmadan mümkün olduğunca uzak durulmalı, parsel çalışmalarından ziyade alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmeli ve vatandaşlarımızın mühendislik hizmeti almamış yapıları satın almamaları gerekmektedir" şeklinde konuştu. - MANİSA