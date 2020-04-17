Manisa'da takla atan araç üzüm bağına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da takla atan araç üzüm bağına uçtu: 3 yaralı
6 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybeden sürücünün otomobille takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybeden sürücünün otomobille takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alaşehir - Salihli karayolu Gürsu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.O. idaresindeki 07 MOD 56 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak üzüm bağına uçtu. Takla atan otomobil üzüm bağında ters dönerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar H.O. (62) ve H.O. (55) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen kızları ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:53 Kaynak: İHA
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