Son Dakika Haberleri: Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan (41) yönetimindeki 34 GD 6686 plakalı araç, İzmir- Ankara kara yolu Derbent Mahallesi girişinde takla attı.
Olayda yaralanan sürücü ve Leyla Aydoğan (33) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Turgutlu, Aydoğan, Ankara, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:23 Kaynak: AA
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