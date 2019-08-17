Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:23 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan
(41) yönetimindeki 34 GD 6686 plakalı araç, İzmir- Ankara
kara yolu Derbent
Mahallesi girişinde takla attı.
Olayda yaralanan sürücü ve Leyla Aydoğan (33) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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