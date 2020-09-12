Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Müslüm Oruç'un (42) kullandığı 45 ADH 589 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi çıkışında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve takla attı.
Otomobilde sıkışan yolculardan Alaattin Oruç (47) ve Özgür Oruç (31), itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 14:17 - Kaynak: AA
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